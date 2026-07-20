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Происшествия Ставропольский край
Фото: Накануне.RU

ФСБ спасла участника СВО от покушения в Ставропольском крае

Сотрудники ФСБ сорвали планы 49-летнего жителя Ставрополья, который готовил теракт против ветерана спецоперации. В Центре общественных связей ведомства подтвердили, что оперативники задержали россиянина 1977 года рождения, сообщили в Центре общественных связей.

Следствие выяснило, что мужчина сам нашел контакты украинских спецслужб и предложил им помощь. Он выполнял задания иностранного куратора: выследил, где живет бывший военный, и начал делать самодельную бомбу. Это устройство он хотел заложить под автомобиль участника СВО. Силовики схватили злоумышленника, когда тот пытался реализовать свой замысел. Дома у него нашли детали для взрывчатки и телефон, в котором сохранилась переписка с нанимателем.

Сейчас задержанный признает вину и рассказывает детали подготовки. Следователи уже возбудили дело по статье о терроризме. Также они проверяют, есть ли в действиях мужчины признаки государственной измены. Эти статьи грозят преступнику пожизненным лишением свободы.

Ранее в Екатеринбурге следователи отправили в СИЗО 17-летнего парня, который ради легких денег из соцсетей поджег два релейных шкафа на железной дороге. Подросток думал, что сможет быстро скрыться, но силовики вычислили и задержали его почти сразу. 

Теги: фсб, сво, задержание


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