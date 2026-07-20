Дома из пермской деревни, смытой наводнением, заблокировали русло реки под мостом

В Октябрьском округе идут работы по ликвидации последствий паводка, сообщил в своих соцсетях глава Октябрьского муниципального округа Георгий Поезжаев, передает корреспондент Накануне.RU.

Наиболее сложная обстановка в деревнях Ишимово, Бикбай, Русский Сарс. Зафиксирован ущерб дороге, мостам, благоустройству.

"Подводить итоги рано. Наломало очень много дров. Ущерб - мосты, дороги, дамбы, пруды, благоустройство, дома. Но в то же время, прежде всего, мы не допустили гибели людей", - сообщил глава округа.

Он также отметил, что в деревне Атнягузи начались работы по ликвидации последствий сильного половодья. Ситуация серьезная: течением принесло хозяйственные постройки и дома, которые полностью заблокировали проход под мостом. Технику для проведения этих сложных работ оперативно предоставили организации "Стройлес" и "Гранит".

Из зоны подтопления эвакуированы более 30 человек. По данным МЧС, затоплены 53 жилых дома и 53 приусадебных участка.