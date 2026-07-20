Десять человек пострадали в Подмосковье в результате атаки БПЛА

Десять человек, по уточненной информации, пострадали в результате атаки БПЛА на Подмосковье, в том числе один ребенок, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, в Домодедово помощь потребовалась семерым. Шесть пострадавших госпитализировали в Домодедовскую больницу, среди них три гражданина Китая.

В Одинцовском округе 11-летней девочке диагностирована острая реакция на стресс — госпитализация ей не потребовалась, сообщил губернатор. Кроме того, в Подольске пострадали две женщины.

Как сообщалось, ночью в Московской области БПЛА атаковали несколько районов, основной удар пришелся на Подольск, Домодедово и Одинцовский округ. Повреждены несколько частных домов, возникли пожары, "также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры", сообщал Воробьев.

Wildberries эвакуировала логистический комплекс в подмосковном Коледино во время ночной и утренней атак беспилотников на Подомосковье. Сейчас комплекс продолжает работу в штатном режиме, люди вернулись на свои места.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке более 400 БПЛА на Московский регион. Большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 85 - на подлете к Москве.