20 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

Миллион за третьего ребенка: маткапитал предлагают увеличить

Глава комиссии Общественной палаты Сергей Рыбальченко предложил изменить систему материнского капитала. Он считает, что государству нужно поднять выплату за второго ребенка и ввести новый "многодетный капитал" в размере 1 миллиона рублей за рождение третьего или последующих детей, пишет ТАСС.

Эксперт уверен: поддержка вторых и третьих рождений - лучший способ повысить рождаемость. За первые 10 лет программа помогла родиться 3 миллионам детей, но сейчас ее эффективность падает. Из-за роста цен на жилье покупательная способность сертификата снизилась: раньше его хватало на 8 квадратных метров недвижимости, а теперь только на 5. При этом 90% семей тратят эти деньги именно на жилье.

Сегодня маткапитал дают уже за первого ребенка. В 2026 году он составит 729 тысяч рублей, а доплата за второго - 234 тысячи. Рыбальченко же предлагает сделать выплаты более весомыми и объединить их в общую систему поддержки. Сейчас средства можно направить на ипотеку, образование, пенсию матери или реабилитацию детей, но эксперты настаивают на приоритете многодетных семей.

Сообщалось, что за последние десять лет реальная ценность материнского капитала при покупке жилья упала на 38%, хотя формально сумма выплаты выросла в два раза. Проблема в том, что недвижимость дорожала гораздо быстрее - в 3,4 раза. Если в 2016 году на сертификат можно было купить более 8 квадратных метров, то к 2026 году его хватит лишь на 5 метров.

Теги: ребенок, капитал, выплаты


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