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Происшествия Пермский край
Фото: Накануне.RU

Срочная эвакуация: в Пермском крае из-за ливней топит поселки

Сильные дожди вызвали паводок в Пермском крае. В Октябрьском округе вода уже зашла в несколько населенных пунктов. Глава округа Георгий Поезжаев сообщил на своей странице в соцсети, что стихия частично затопила Мостовую, Атнягузи и Верх-Ирень. Сейчас мощный поток уходит ниже по течению, поэтому под угрозой оказались еще восемь деревень и сел: Енапаево, Усть-Арий, Колтаево, Ишимово, Самарово, Уразметьево, Бикбай и Биктулка. Руководитель муниципалитета просит людей не рисковать и вовремя уехать в безопасные места.

Власти просят жителей заранее подготовить документы, ценные вещи и лекарства. Также с собой нужно взять запас еды, которая долго не портится, хотя бы на два-три дня. Перед выходом из дома важно отключить электричество и газ. Для тех, кому некуда ехать, администрация уже открыла два пункта временного размещения. Пострадавших от большой воды принимают в домах культуры поселков Октябрьский и Сарс. Специалисты продолжают следить за ситуацией и движением водного потока, чтобы вовремя предупредить людей о новой опасности.

Ранее в Верхнем Уфалее начали оценивать ущерб от паводка, который подтопил 69 домов и 126 участков. Из зоны бедствия эвакуировали 69 человек (включая 31 ребенка), большинство из которых временно поселились у близких. 

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