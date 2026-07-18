В Тамбовской области отменили все развлекательные мероприятия после атаки БПЛА
В Тамбовской области отменили все развлекательные мероприятия после сегодняшней атаки беспилотников на Котовск. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.
В городском парке культуры и отдыха Тамбова отменены мероприятия, запланированные на 18 июля – ретро-проект "По волнам моей памяти" и проект "Молодежка". Фестиваль пляжных видов спорта "Моршанский сокол", запланированный на 18 и 19 июля, состоится без развлекательной части.
Без развлекательной программы прошел фестиваль "PROсыр ПритамбовьеFEST". А в Кирсановском муниципальном округе отменили развлекательную часть фестиваля "Ирская коммуна".
"Стендап в Ромашково" также не состоится. Организаторы обещают, что деньги за билеты будут возвращены в течение двух суток.
Ранее сообщалось, что семеро пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр в Тамбовской области находятся в тяжелом состоянии.