В Тамбовской области отменили все развлекательные мероприятия после атаки БПЛА

В Тамбовской области отменили все развлекательные мероприятия после сегодняшней атаки беспилотников на Котовск. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

В городском парке культуры и отдыха Тамбова отменены мероприятия, запланированные на 18 июля – ретро-проект "По волнам моей памяти" и проект "Молодежка". Фестиваль пляжных видов спорта "Моршанский сокол", запланированный на 18 и 19 июля, состоится без развлекательной части.

Без развлекательной программы прошел фестиваль "PROсыр ПритамбовьеFEST". А в Кирсановском муниципальном округе отменили развлекательную часть фестиваля "Ирская коммуна".

"Стендап в Ромашково" также не состоится. Организаторы обещают, что деньги за билеты будут возвращены в течение двух суток.

Ранее сообщалось, что семеро пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр в Тамбовской области находятся в тяжелом состоянии.