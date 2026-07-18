Новый лидер Ирана Хаменеи может встретиться с Путиным

Первым международным контактом нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи может стать телефонный разговор или встреча с Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на неназванный иранский источник.

"Возможно, первый звонок и первая встреча будут с президентом Путиным. Но в данный момент из-за военной ситуации и соображений безопасности он (Хаменеи) не появляется на публике", - заявил источник агентства.

Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером Ирана после гибели своего отца Али Хаменеи в результате ракетных ударов США и Израиля.

На этой неделе сообщалось, что США семь часов подряд наносили удары по Ирану, поразив десятки военных объектов в прибрежных районах вблизи Ормузского пролива.