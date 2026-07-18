СК возбудил уголовные дела после атак на логистические центры в Котовске и Электростали

Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах после атак на логистические центры в Котовске и Электростали.

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Как сообщили Накануне.RU в СКР, в ночь на 18 июля вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по логистическим центрам одного из маркетплейсов в городе Котовске Тамбовской области и городе Электростали Московской области. В результате погибли и пострадали мирные жители, их количество уточняется.

Возбуждены уголовные дела о терактах. Следователи и криминалисты СК России работают на местах происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и другим вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.

Напомним, минувшей ночью Московская область подверглась атаке БПЛА. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске.