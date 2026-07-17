17 Июля 2026
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Общество Свердловская область
Фото: организаторы празднования Дня металлурга в Кировграде

В Кировграде встречают День металлурга

Накануне Дня металлурга в Кировграде открыли Центр культурного развития, закладка первого камня которого состоялась 11 июня 2024 года.

Как сообщили Накануне.RU организаторы празднования Дня металлурга в Кировграде, в торжественной церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Денис Паслер, министр культуры региона Илья Марков, министр строительства и развития инфраструктуры области Григорий Сурганов, управляющий администрацией Горнозаводского управленческого округа Евгений Каюмов и глава Кировградского муниципального округа Александр Оськин.

Празднование Дня Металлурга в Кировграде(2026)|Фото: организаторы празднования Дня металлурга в Кировграде

В Центре культурного развития разместились VR-зона, выставочный зал, коворкинг, студия звукозаписи, кабинеты хореографии, библиотека. В цокольном этаже расположен кинозал на 47 мест, оснащенный самым современным оборудованием. Центр будет интересен кировградцам любого возраста.

В рамках частно-государственного партнерства металлурги градообразующего предприятия оказали помощь в выполнении проектно-сметной документации на сумму 7,8 млн рублей и оплатили дополнительные работы по освещению, разработке макетов и нанесению муралов на фасады, проведению отделочных работ в сумме 19,2 млн рублей.

Празднование Дня Металлурга в Кировграде(2026)|Фото: организаторы празднования Дня металлурга в Кировграде

В ходе визита в Кировград гости также ознакомились с ходом развития Кировградского филиала колледжа им. Ползунова. Еще в 2021 году между министерством образования и молодежной политики Свердловской области, металлургами и колледжем было подписано соглашение о сотрудничестве. За пять лет в рамках частно-государственного партнерства металлурги профинансировали создание современных оснащенных лабораторий и учебных классов на сумму 55 млн рублей по следующим специальностям и профессиям среднего профессионального образования:

  • Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
  • Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
  • Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
  • Сварщик ручной и частично-механизированной сварки (наплавки)
  • Химическая технология неорганических веществ
  • Металлургия цветных металлов и другие.

Сейчас колледж является современным образовательным учреждением, которое готовит востребованных на градообразующих предприятиях специалистов. Благодаря заключенному соглашению и воплощению проектов по развитию образовательной и материальной базы в 2024 году колледж стал победителем гранта в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров в рамках федерального проекта "Профессионалитет".

Празднование Дня Металлурга в Кировграде(2026)|Фото: организаторы празднования Дня металлурга в Кировграде

В 2026 году было также капитально отремонтировано общежитие на 140 человек. Пятиэтажное здание восстановлено практически с нуля. Смонтированы конструктивные элементы, проведены отделочные работы, выполнен ремонт несущих и ограждающих конструкций, проведен монтаж инженерных систем и благоустройство территории, оборудованы прачечная, кухни, все помещения обеспечены современной мебелью.

"Многофункциональный Центр культурного развития в Кировграде – объект, который очень ждали горожане. Новое учреждение станет базой для 10 творческих клубов. Но я уверен, что на этой площадке будут собираться кировградцы самых разных возрастов и каждому найдется занятие по душе. А общежитие Кировградского филиала Уральского государственного колледжа имени И.И. Ползунова – первое отремонтированное в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Благодарю металлургов за участие в реализации этих двух важных социальных проектов, которые созданы для молодежи и будущего Кировграда. Поздравляю всех специалистов отрасли с наступающим праздником, спасибо за ваш нелегкий труд!", - сказал губернатор Денис Паслер.

Празднование Дня Металлурга в Кировграде(2026)|Фото: организаторы празднования Дня металлурга в Кировграде

"Наша главная задача, чтобы молодежь оставалась в родном городе. Для этого важно создавать условия для комфортной жизни и создания семей. Молодежная организация в Кировграде очень сильная: ребята сами предложили идею центра, написали концепцию и активно участвовали в разработке проекта вплоть до проработки наполнения каждого кабинета. Сегодня мы открываем этот многофункциональный центр, он будет полезен и детям, и молодежи. Новый корпус общежития тоже важен: он решит проблему с жильем для ребят из поселков и других регионов (например, из Челябинской области или Пермского края) и откроет им больше возможностей для получения качественного образования в нашем городе", - заявил глава Кировграда Александр Оськин.

Отдельным пунктом рабочей поездки губернатора стало участие в торжественных собраниях на градообразующих предприятиях – филиале "Производство полиметаллов" АО "Уралэлектромедь" и ОАО "Кировградский завод твердых сплавов".

Празднование Дня Металлурга в Кировграде(2026)|Фото: организаторы празднования Дня металлурга в Кировграде

Также Денис Паслер вручил государственные награды передовикам производства.

"Мы встречаем наш главный праздник с хорошими результатами: все плановые показатели достигнуты, предприятие работает стабильно и ритмично. Продолжаем заниматься модернизацией производства, реализовывать различные программы, в том числе социальные. И я уверен, что все намеченные цели будут достигнуты, потому что мы работаем сплоченно, как одна команда, на общий результат. Очень ценю вклад каждого работника в наше общее дело. Благодарю за добросовестный труд, самоотдачу и преданность профессии металлурга. Желаю ветеранам, трудовому коллективу, нашим заводчанкам и всем жителям Кировграда крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях! С праздником, дорогие коллеги, с Днем металлурга!", - отметил директор АО "Уралэлектромедь" Владимир Колотушкин.

Теги: День металлурга, Паслер, Кировград


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