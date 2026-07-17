Британские лейбористы выбрали новым премьер-министром страны экс-мэра Манчестера

Экс-мэр Большого Манчестера Энди Бёрнэм избран лидером Лейбористской партии Великобритании на партийной конференции. Ему удалось заручиться поддержкой депутатов парламента, профсоюзов и партийных ячеек, поэтому конкурентов у него не было. Ожидается, что уже в понедельник он официально вступит в партийную должность и затем займет пост премьер-министра Великобритании.

В своей победной речи Бёрнэм заявил, что страна "остро нуждается в новой политике". Также он предупредил лейбористов, что сейчас им предоставляется "последний шанс на перемены". Кроме того, новый глава кабинета министров поблагодарил своего предшественника Кира Стармера, под руководством которого партия "прошла путь от самого крупного поражения до одной из лучших побед в истории".

Бёрнэм не стал вдаваться в подробности своей программы, но отметил, что хотел бы сосредоточиться на усилении полномочий местных сообществ, помочь бизнесу и решить проблему со строительством социального и муниципального жилья.

По словам Бёрнэма, он еще не решил, кто войдет в его команду министров.