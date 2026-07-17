Челябинке вернули украденные украшения стоимостью в 1,5 миллиона

В Челябинске горожанке вернули украденные украшения стоимостью в 1,5 млн руб.

20-летней дочери пострадавшей позвонил "оператор службы доставки цветочного магазина. Он сообщил, что на её имя заказан букет, для доставки которого необходимо назвать код из смс-сообщения, что девушка и сделала.

Позже мошенники убедили жертву передать "правоохранителям" найденные дома украшения. Их общая стоимость – 1,5 млн руб. Настоящие силовики задержали в Уфе 18-летнюю жительницу Челябинской области, которая в схеме играла роль курьера.

Она сообщила, что сама стала жертвой влияния мошенников и, выполняя их поручения, направлялась с похищенным в Москву. Возбуждено уголовное дело. Украшения вернули челябинке, сообщает пресс-служба областного УМВД.