В Ульяновске под боком храма РПЦ разместился стриптиз-бар

В Ульяновске разворачивается скандал вокруг неоднозначного соседства заведений в историческом центре города – на улице Гончарова, 30. Буквально под боком у храма Трех Святителей в помещении бывшего ресторана открылся стриптиз-бар. Подготовка к открытию велась на протяжении нескольких месяцев, в это время возмущенная общественность и духовенство местной епархии пытались всячески препятствовать потенциальному соседству.

По данным издания "Улпресса", собственник помещений – местный ресторатор – сдал их иногороднему предпринимателю, у которого уже есть стриптиз-клуб в одном из поволжских городов. Летом над входом в заведение появилась вывеска "приват-клуб". Параллельно на одном из сервисов с вакансиями появилось предложение для девушек поработать в заведении "арт-исполнительницами". Недовольные местные жители пожаловались на ситуацию, и администрация платформы вакансию удалила.

Также активно подключилась Симбирская епархия РПЦ, она направила обращения собственникам здания и региональным властям. В итоге вывеску вроде бы сняли, но судьба заведения пока не известна. В епархии заявляют о надругательстве над историческим наследием (стриптиз-клуб разместился в пристройке, где раньше была семинария), угрозе для несовершеннолетних, нарушении традиционных ценностей и даже этической неприемлемости в период проведения СВО.