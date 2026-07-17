Екатеринбургские нейрохирурги избавили молодую пациентку от тяжелой формы эпилепсии

Нейрохирурги городской клинической больницы №40 Екатеринбурга помогли молодой пациентке избавиться от многолетних приступов, вызванных тяжелой формой эпилепсии. Об этом рассказали в пресс-службе областного минздрава.

Заболевание у Юлии диагностировали еще в 16 лет. Медикаменты приносили только минимальное облегчение или вовсе не помогали. Из-за этого долгие годы ей приходилось подстраивать свой распорядок дня под возможное начало судорожных припадков. Все это повлияло и на психологическое состояние Юлии и ее качество жизнии - мучительное ожидание очередного приступа, постоянные панические атаки.

Год назад врачи установили ей современный стимулятор блуждающего нерва с функцией обратной связи, который смог купировать судорожные припадки. Система нейростимулятора позволяет точно отреагировать на предшествующие приступу изменения частоты сердечных сокращений. В нужный момент они автоматически подают импульс, чтобы снизить способность мозга генерировать судорожную активность, что повышает шансы на длительную ремиссию у пациентов с фармакорезистентной эпилепсией.

Как сообщает минздрав, за этот год у Юлии не было ни одного судорожного приступа.