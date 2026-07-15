В Нягани сварщик сгорел заживо во время работы

Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, один из числа работников организации Октябрьского района, ответственный за безопасное производство работ и охрану труда членами бригады на территории производственной базы, не обеспечил контроль за ходом выполнения работ и соблюдением трудовой дисциплины, в результате чего, в ходе выполнения работ по электросварке шва металлической емкости произошло воспламенение, в результате чего работник организации получил телесные повреждения, от чего скончался на месте происшествия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.