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Происшествия Магаданская область
Фото: Накануне.RU

Медведь убил мужчину на окраине магаданского поселка Ола

Следователи Магаданской области проводят проверку после нападения медведя на человека. Трагедия произошла на окраине поселка Ола, рядом с одноименной рекой. Жертвой зверя стал 62-летний местный житель. Медведь напал на мужчину, нанес ему тяжелые травмы, от которых тот скончался прямо на месте происшествия, пишет РИА Новости.

На место трагедии выехала группа следователей и криминалистов регионального управления. Они обнаружили тело погибшего с многочисленными рваными ранами. Эксперты подтвердили, что такие повреждения обычно оставляет дикий зверь, в данном случае - медведь. Сейчас правоохранители устанавливают все детали случившегося, чтобы официально зафиксировать причину смерти.

В настоящее время в районе поселка работают охотоведы. Специалисты прочесывают местность, чтобы найти и обезвредить опасное животное. Власти приняли решение ликвидировать медведя, так как он представляет угрозу для жизни других людей. Следственный комитет продолжает проверку, по результатам которой ведомство примет процессуальное решение.

Ранее в Кудымкарском округе 12-летний мальчик пострадал при встрече с медведем, когда собирал землянику с родителями на краю леса возле деревни Тебенькова. Хищник внезапно выбежал из чащи, сначала напал на отца, а затем переключился на испуганного ребенка, однако родителям удалось криком отвлечь зверя и благополучно добраться до машины.

Теги: медведь, мужчина, происшествие


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