"Работы идут качественно и по графику": Заместитель главы Екатеринбурга проверил реконструкцию тепломагистрали

Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко провел объезд объектов модернизации тепловых сетей города. Вместе с представителями Екатеринбургской теплосетевой компании он посетил участки на улицах Кишиневской и Громова, где идут масштабные работы по перекладке тепломагистрали, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы сегодня посмотрели два участка тепловой сети. На Кишиневской и здесь, на Громова участок тепловой сети, протяженностью более километра, 500-й диаметр, на котором идет модернизация", — сообщил Владимир Гейко.

На улице Громова ведется перекладка теплосети, проложенной более 40 лет назад. По словам Гейко, темпы работ устраивают, выполнено порядка 40% объемов. В целом по городу подготовка к отопительному сезону идет по графику: общий процент выполнения по всем видам работ превысил 50%.

Одним из ключевых объектов, которые осмотрел замглавы, стала магистральная тепловая — М 26 Эта теплотрасса диаметром 500 мм, построенная в 1984 году, обеспечивает теплом микрорайон Широкая Речка, включая социально значимые объекты — госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны и другие учреждения. Протяженность перекладки составляет 2,2 километра.

На объекте работает подрядная организация. По словам Гейко, материалы в наличии, есть квалифицированные сварщики, работы идут качественно. Завершить основную часть работ планируется к 20 августа, затем начнется промывка и дезинфекция.

Заместитель начальника района Ленинских тепловых сетей Сергей Голубенко, который непосредственно курирует модернизацию теплосетей на магистрали, отметил, что от этих теплосетей запитаны порядка 100 жилых домов, около 40 административных зданий, а также больницы, детские поликлиники и учреждения для пожилых людей.

"Жители относятся с пониманием. Мы неоднократно предупреждали о ремонте, так что, все были готовы. Многие приходят к нам на стройплощадку, интересуются ходом работ, сроками окончания. Понимают, что мы работаем для того, чтобы зимой им было тепло", — подчеркнул Голубенко.

Исполнительный директор Екатеринбургской теплосетевой компании Андрей Шмельков рассказал, что на объекте выполнен демонтаж на 80%, монтаж — на 40%. Применяются современные стальные трубы с пенополиуретановой изоляцией и системой контроля утечек, срок службы которых свыше 30 лет. Шмельков добавил, что всего в этом году в Екатеринбурге запланирована замена 44 км тепловых сетей, работы ведутся во всех восьми районах города.

Владимир Гейко подчеркнул, что задача — завершить основные работы к 15 сентября, чтобы пусковые мероприятия проходили уже при новых коммуникациях. Несмотря на обильные дожди, бушующие этим летом на Среднем Урале, осложняющие земляные работы, энергетики уверены, что справятся: для откачки воды используется спецтехника, укрепляются откосы от обрушения.

В период перекладок на участках проложены временные трубы горячего водоснабжения, поэтому жители чувствуют перерывы только на короткое время переключений.