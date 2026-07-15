Казань возглавила список городов с падающими ценами на новостройки

Казань стала лидером среди российских мегаполисов по снижению цен на новые двухкомнатные квартиры в июне. Аналитики сервиса "Яндекс Недвижимость" зафиксировали падение стоимости в столице Татарстана на 3,4% по сравнению с маем. Теперь "двушка" здесь стоит в среднем 14,4 млн рублей. Цены также снизили застройщики в Волгограде (на 2,9%), Воронеже (на 1,3%), Екатеринбурге (на 1,2%) и Уфе (на 1,1%). Эксперты объясняют это тем, что в июне на рынок вышло много доступных вариантов в массовом сегменте, пишет Lenta.ru.

Трехкомнатные квартиры тоже сильнее всего подешевели в Казани - цена упала на 3,1% до 18,3 млн рублей. Следом идут Воронеж, где стоимость снизилась на 2,4%, и Волгоград с падением на 1,9%. В Нижнем Новгороде цены на просторное жилье просели на 1%. В сегменте однокомнатных квартир лидерами по удешевлению стали Воронеж (минус 2%), Санкт-Петербург (минус 1,9%) и Казань (минус 1,4%). В Волгограде и Екатеринбурге "однушки" также стали доступнее.

Несмотря на падение цен в отдельных городах, общая статистика по всем миллионникам за июнь 2026 года показывает небольшой рост. В среднем по стране однокомнатные квартиры прибавили в цене 0,5% и стоят 8,1 млн рублей. Двухкомнатное жилье подорожало на 0,1% до 11,5 миллиона, а трехкомнатное - на 0,6% до 15,1 млн рублей. Таким образом, Казань и еще несколько крупных центров пошли против общего рыночного тренда.

Ранее сообщалось, что за год стоимость новостроек в старых границах Москвы подскочила на 25%, подняв средний чек за квартиру до 53,5 млн рублей. Сильнее всего подорожал массовый сегмент - почти на 30%, из-за чего количество доступных предложений до 20 млн рублей сократилось более чем в два раза.