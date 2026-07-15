15 Июля 2026
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба РМК

Волонтеры РМК направили 19 тонн гуманитарной помощи в пострадавший от паводка Ирбит

Волонтерский центр РМК направил в зону ЧС в Ирбитском муниципальном округе 19 тонн гуманитарной помощи. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, это 200 продуктовых наборов от Фонда Святой Екатерины и 2 тысячи бутылей питьевой воды общим объемом около 10,5 тысячи литров.

Гуманитарная помощь, направленная в зону ЧС в Ирбитском районе(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Напомним, накануне на территории Ирбита ввели режим ЧС муниципального значения. В городе подтоплены десятки домов, вода продолжает прибывать в населенные пункты.

Гуманитарная помощь, направленная в зону ЧС в Ирбитском районе(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Гуманитарная помощь доставлена в штаб, ее уже развозят по домам, которые сейчас отрезаны от суши. В наборах продукты длительного хранения, которые легко приготовить, мука, а также питьевая вода.

Гуманитарная помощь, направленная в зону ЧС в Ирбитском районе(2026)|Фото: пресс-служба РМК

"Наши волонтеры принимают участие в ликвидации последствий ЧС и паводков с 2021 года. Мы смотрим, что необходимо людям. Прежде всего, конечно, это питьевая вода, продуктовые наборы. Пострадавшим в Орске мы привозили медикаменты, зарядные устройства для телефонов, матрасы, одеяла и сухую одежду. Пострадавшим после паводка в Верхней и Нижней Салде развозили по домам насосы для откачивания воды из подвалов. Также волонтеры помогают местным жителям разбирать завалы и прибирать участки. Это правильно, когда неравнодушные люди объединяются, чтобы помогать. Ведь многим людям сложно справиться самим, особенно если это пожилые или многодетные семьи с маленькими детьми", - рассказал директор Волонтерского центра РМК Владислав Овчинников.

Гуманитарная помощь, направленная в зону ЧС в Ирбитском районе(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Выдавать гумпомощь жителям пострадавшей от паводка территории помогают спасатели "РМК Поиск", которые уже несколько дней работают в Ирбите. Специалисты аварийно-спасательного отряда помогают в ликвидации последствий в населенных пунктах Горки, Стриганское, Килачевское и Зайково.

Гуманитарная помощь, направленная в зону ЧС в Ирбитском районе(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Спасатели эвакуируют жителей из подтопленных населенных пунктов. Они организовали работу трех лодочных переправ, следят за уровнем воды на гидропостах, мониторят обстановку с беспилотных летательных аппаратов, а также при помощи спецтехники ведут откачку воды с территории сельскохозяйственного производственного кооператива.

Теги: паводок, волонтеры, помощь, РМК, Ирбит


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