Магистральный водовод в Исетском округе готов на 80%

Магистральный водовод в Исетском округе готов на 80%. Осталось самое сложное - пройти под рекой и нефтепроводом, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев накануне проконтролировал ход строительства водовода между селами Исетское и Солобоево. Поручение о повышении качества водоснабжения жителей села Солобоево дал губернатор Александр Моор по итогам личного приема жителей.



Руководитель департамента вместе с главой округа Константином Швецовым посетил водоочистные сооружения в Исетское и осмотрел насосную станцию, которая после модернизации будет качать чистую питьевую воду для жителей Солобоево. Сейчас подрядная организация прокладывает водовод по территории водоочистных сооружений. Метод горизонтально-направленного бурения позволяет смонтировать долговечный полимерный трубопровод практически без раскопок, сохранив все постройки и деревья.

"На пути от Исетского до Солобоево трубопровод пройдет через реку Исеть и под нефтепроводом. Под руслом будет проложен дюкер протяженностью 200 метров. Для обеспечения надежности водоснабжения его проложат в две нитки: рабочую и резервную", - пояснил и.о. директора по производству "Росводоканал Тюмень" Константин Сливченков.

Из восьми километров концессионер смонтировал 6,5. Водопровод соединит водоочистные сооружения окружного центра с внутриквартальными коммуникациями Солобоево. Инвестиции в строительство сети составят 35 миллионов рублей. Завершить работы должны в 2027 году.

"1 января 2025 года "Росводоканал Тюмень" приступил к реализации концессионного соглашения по Исетскому округу. За полтора года удалось достичь неплохих результатов. Яркий показатель работы концессионера – снижение потерь воды почти вдвое. Это говорит о грамотном управлении", - прокомментировал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

Сейчас специалисты работают над проектом реконструкции водоочистных сооружений в Исетское. После модернизации их производительность увеличится с 1500 до 3500 кубометров в сутки, что позволит подключать новых абонентов.

Для повышения качества и надежности водоснабжения будут реконструированы водопроводы в селах и деревнях округа. Общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Исетского округа превысит 4,2 млрд рублей.