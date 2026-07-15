Генерал СВР: Кремль больше не верит в договоренность с Западом

Россия наносит мощные удары по портам Одесской области и большим городам на Украине, так как больше не надеется на договоренность с Западом, что он повлияет на киевский режим. Так считает генерал СВР в отставке Леонид Решетников.

На днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия больше не верит в стремление западных стран договориться по украинской проблеме. Запад только имитирует свою готовность к переговорам, а теперь и вовсе перешел к ультиматумам.

Он напомнил, что договоренности по Украине уже были достигнуты в 2014, 2015, 2019 гг. под гарантии Запада, но во всех случаях были нарушены самим же Западом. То же самое произошло в 2022 году.

"Верить Западу в том, что он хочет переговорных решений, больше не будем, этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно", - подчеркнул Лавров.

Решетников отмечает, что после этого начались мощные удары по украинским портам.

"Похоже, рассчитывали на достижение каких-то соглашений с той стороной и с Западом, который, по сути, руководит Киевом. <...> Наше руководство приняло какое-то решение по ужесточению... потому что всё очень сильно затянулось... Удары действительно стали более системные не только по Одессе, но и по Запорожью, Днепропетровску, да и по Киеву", - сказал генерал СВР "ПолитНавигатору".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее.