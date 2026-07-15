Керчь полностью обесточена из-за атаки ВСУ

В Керчи полностью прекратилась подача электричества из-за налета украинских БПЛА. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Кошель.

Основные городские системы перевели на работу при помощи резервных источников питания. В аварийно-восстановительных работах задействовали все соответствующие службы.

Как сообщает компания "Крымэнерго", часть населенных пунктов на северо-западе и востоке Крыма полностью обесточены из-за атак БПЛА на объекты электроснабжения. В пресс-службе добавили, что в Крыму действует режим ограничения электроснабжения, информировать население о времени подачи электроэнергии невозможно.

Напомним, первые серьезные нарушения в энергоснабжении на полуострове начались 25 июня. В Крыму и Севастополе продолжает действовать режим ЧС.