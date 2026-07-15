Минцифры хочет создать сервис по управлению согласиями на обработку персональных данных

В третьем пакете так называемых антифрод-инициатив (законопроекты, направленные на борьбу с мошенниками) предусмотрено создание сервиса по управлению согласиями на обработку персональных данных. Сервис должен работать на базе "Госуслуг", пишет Forbes со ссылкой на текст поправок, предлагаемых Минцифры.

Поправки предполагают, что россиянин сможет дать согласие на обработку его данных как напрямую компании, так и с использованием "Госуслуг". Полученные напрямую согласия компании должны будут передавать на "Госуслуги". Теми же способами гражданин может отозвать согласие на обработку данных.

Также предусматривается, что согласие гражданина на обработку персданных можно будет получить только в случаях, оговоренных в законах и международных договорах. Сейчас у бизнеса нет ограничений по этой части.

Ассоциация больших данных, в которую входят крупнейшие российские компании (банки, мобильные операторы и т.д.), считают, что предлагаемые изменения напрямую не связаны с противодействием мошенникам, поэтому странно, что они внесены в пакет законопроектов, а не рассматриваются отдельно. В ассоциации считают, что создание платформы управления согласиями и остальные изменения потребуют чрезмерных затрат от бизнеса и государства, но при этом не защитит граждан от мошенничества.