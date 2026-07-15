19 тонн гуманитарной помощи отправили Фонд святой Екатерины и Волонтерский центр РМК в зону чрезвычайной ситуации в Ирбитский район

Фонд святой Екатерины и Волонтерский центр РМК направили в зону чрезвычайной ситуации в Ирбитском муниципальном округе 19 тонн гуманитарной помощи.

Уже сегодня жителям передадут продукты длительного хранения, которые легко приготовить, муку и питьевую воду. Гуманитарная помощь будет доставлена в штаб, а затем распределена по домам, которые сейчас отрезаны от суши.

Объем поддержки был составлен после встречи с главой округа Алексеем Никифровым и профильными службами. На территории района ввели режим ЧС муниципального значения – в Ирбите подтоплены 194 дома, вода продолжает прибывать в населенные пункты.

Уже несколько дней в Ирбите работают спасатели «РМК Поиск». Они помогают в ликвидации паводка в населенных пунктах Горки, Стриганское, Килачёвское и Зайково – сегодня специалисты организовали работу трёх лодочных переправ, мониторят уровень воды на гидропостах и с применением беспилотных летательных аппаратов, при помощи спецтехники ведут откачку воды с территории сельскохозяйственного производственного кооператива.