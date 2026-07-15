Крупнейшие судовладельцы отказались платить США за проход через Ормузский пролив

Крупнейшие судовладельцы и отраслевые ассоциации раскритиковали анонсированный президентом США Дональдом Трампом 20%-й сбор за проход судов через Ормузский пролив. Об этом пишет Reuters.

На днях Трамп объявил, что будет взимать пошлину с судов за проход через пролив. Однако судовладельцы это не приемлют. Так, в пятой по величине в мире немецкой контейнерной компании Hapag-Lloyd считают это в корне неправильным. Ормуз - это не Панамский или Суэцкий канал, у которых особый статус, отмечают там.

Немецкая ассоциация судовладельцев назвала пошлину юридически недопустимой и подрывающей принцип свободного прохода через международные воды, за который ратуют США. После Ормуза может быть Малаккский или любой другой пролив, который понравится США. Это неприемлемо. Так же считает Международная морская организация (IMO).

А вот Иран заявил, что Трамп абсолютно прав в своем желании взимать пошлину, так как тот, кто обеспечивает безопасный и надежный проход коммерческих судов через Ормузский пролив, должен получать компенсацию. Но 20% - это слишком. Иран будет более скромен, пообещал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Он подчеркнул, что Иран был и навсегда останется "хранителем" Ормузского пролива. И все страны должны принять этот факт.

До начала войны США против Ирана через Ормузский пролив проходило до 20% мировых поставок нефти.