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Фото: Накануне.RU

Эксперты ВТБ фиксируют тенденцию - российские заёмщики стали чаще покупать готовые частные дома, чем их строить

По итогам 1 полугодия клиенты ВТБ получили на готовые частные дома около 2,3 тыс. ипотечных кредитов. Это в 5 раз больше, чем на строительство домов «с нуля». Доля готовых объектов в сделках с загородной недвижимостью достигла 83%, увеличившись на 10 п.п. год к году. Почти каждый второй заёмщик (46%) приобрёл дом на вторичном рынке — год назад таких было всего 15%.

Спрос на ипотеку на загородном рынке уверенно рос всё первое полугодие. Пик пришёлся на март, когда ВТБ перезапустил рыночную ипотеку в этом сегменте: число сделок выросло почти на 40% по сравнению с предыдущим месяцем.

Лидерами по активности клиентов остаются Москва и Санкт-Петербург с областями, а также Татарстан: на эти регионы в январе–июне приходилось 25% всех сделок ВТБ на загородном рынке.

Структура спроса активно меняется. По итогам первого полугодия на готовые объекты в ВТБ пришлось 83% сделок на рынке загородной недвижимости. Для сравнения: в первом полугодии 2024 года их доля составляла 69%, в первом полугодии 2025-го — около 73%. Основной прирост дал вторичный рынок, где доля сделок выросла с 15% до 46% год к году. Средний кредит на готовый дом по итогам января–июня составил 4,7 млн рублей.

«Рынок ипотеки на загородную недвижимость восстанавливается в 1,5 раза быстрее многоквартирного — во многом благодаря снижению ставок, которое вернуло долго выжидавших клиентов. Теперь они активны даже вне традиционного сезона, и их спрос всё больше смещается в сторону программ без господдержки. В июне число заявок на рыночную ипотеку ВТБ в сегменте частных домов выросло вдвое по сравнению с январём. При этом заемщики всё чаще выбирают готовые дома — с понятной стоимостью и возможностью моментально заселиться», — прокомментировал старший вице-президент, директор департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Он добавил, что ВТБ последовательно придерживается ответственного подхода к кредитованию и использует счета эскроу при ипотеке на индивидуальное жилищное строительство как по госпрограммам, так и по рыночным.
 
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Теги: втб, заемщики, частные дома, ипотека,


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