13 Июля 2026
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Фото: Транснефть – Сибирь

Общество "Транснефть – Сибирь" подтвердило соответствие трех систем менеджмента российским стандартам

АО "Транснефть – Сибирь" прошло внешний независимый аудит и подтвердило соответствие систем менеджмента охраны труда, экологического и энергетического менеджмента государственным стандартам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе общества "Транснефть – Сибирь".

Экспертиза систем менеджмента проводилась на производственных объектах АО "Транснефть – Сибирь", в частности, на нефтеперекачивающей станции (НПС) №2 Уренгойского управления магистральных нефтепроводов. В задачи эксперта сертификационной организации входили анализ документации, проверка рабочих мест на соответствие требованиям охраны труда, знание и применение регламентов, анализ энергоэффективности и экологической безопасности.

"Как и на всех объектах компании, на НПС №2 уделяется особое внимание обеспечению безопасных условий труда, энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности. Мы проводим все необходимые инструктажи с персоналом, ежегодные проверки знаний требований охраны труда. Работа с коллективом выстроена на системной основе. Безусловно, это дает свои положительные результаты", – рассказал начальник НПС №2 Игорь Мочалов.

"Руководитель аудиторской группы ассоциации по сертификации отметил высокий уровень организации и эффективной работы системы экологического менеджмента в компании "Транснефть – Сибирь". В ходе проверки была проведена оценка работы станции, как выстроена система по обращению и сортировке отходов, насколько внимательно и ответственно относится персонал к данному вопросу. Мы подтвердили наш качественный уровень работы. По всем критериям компания соответствует требованиям государственного стандарта", – рассказала заместитель начальника отдела экологической безопасности и рационального природопользования АО "Транснефть – Сибирь" Татьяна Тоболжанова.

Работники Транснефть – Сибирь(2026)|Фото: Транснефть – Сибирь

В рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет использования электронасосных агрегатов с повышенным КПД, оптимизации технологических режимов перекачки нефти, строительства и ремонта котельных, замены теплоносителей и теплосетей, использование современных теплоизоляционных материалов в условиях Крайнего Севера была достигнута существенная экономия энергетических ресурсов.

Независимый эксперт подтвердил, что на рабочих местах созданы все условия защищенности жизни и здоровья работников, что свидетельствует об эффективности системы управления охраной труда. Системно проводится оценка рисков на предприятии, сотрудники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты с повышенными защитными свойствами. Регулярно ведется обучение персонала безопасным методам выполнения работ, профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев, а также осуществляется производственный контроль соблюдения санитарных норм и правил.

На итоговом совещании представитель ассоциации по сертификации отметил соответствие показателей анализируемых направлений деятельности АО "Транснефть – Сибирь" законодательным и нормативным требованиям, их соблюдение и качественное выполнение работ. Предприятие подтвердило сертификаты соответствия требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 45001, ГОСТ Р ИСО 50001 и ГОСТ Р ИСО 14001.

Теги: Транснефть – Сибирь, стандарты, ГОСТ


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