Солист "Три дня дождя" снова сорвал свой концерт в Екатеринбурге

30-летний солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов снова сорвал концерт в Екатеринбурге. На последнем выступлении в Летнем театре в ЦПКиО он решил порассуждать об СВО и политике, из-за чего артисту даже выключили микрофон.

Как передает канал Ural Mash, в середине концерта Викторов стал шататься, невнятно петь и перестал попадать в ноты. В какой-то момент звукорежиссеру пришлось включить фонограмму. А уже под конец своего выступления солист группы стал рассуждать об участии в специальной военной операции, о своих друзьях на СВО, смерти Жириновского и призвал голосовать за определенную оппозицинную партию. Вся его речь сопровождалась матом, а также выкриками "Хватит" из толпы. В этот момент его микрофон уже отключили, чем сам артист оказался крайне недоволен.

Позднее в своем Telegram-канале он написал, что покидает Россию - якобы ему "пришлось сбежать в *** его знает в какую страну".

"Мы провели замечательные 6 лет в моей жизни. Берегите себя и берегите Россию", - написал Викторов, однако вскоре его пост был удален. После этого он заявил, что не удалял пост, намекнув на то, что это сделала его команда, и добавил, что "ненавидит трусов".

Напомним, прошлый провальный концерт группы состоялся в июне 2023 года - тогда Глеб Викторов вышел на сцену в неадекватном виде. В итоге выступление так и не состоялось, что вызвало массу негодования у поклонников. Продюсер коллектива сообщал, что утром перед концертом организм музыканта "отказывался работать нормально, были страшнейшие панички, психика просто лопнула". Представитель артистов попросил прощения у аудитории, заявив, что "человек болен и пора уже взяться за здоровье".