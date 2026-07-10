Лавров пригласил молодежь из Бурунди на Всемирный фестиваль молодежи в Екатеринбурге

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Бурунди Эдуаром Бизиманой пригласил молодых людей из Бурунди на Всемирный фестиваль молодежи, который состоится в сентябре в Екатеринбурге.

"Помимо образовательных процессов, помимо обучения, есть еще такая вещь как контакты между молодежью. У нас в сентябре в городе Екатеринбурге состоится очередной Всемирный фестиваль молодежи, на который приглашаются все желающие. Будем рады видеть и делегацию бурундийских девушек и юношей", - приводит его слова ТАСС.

При этом Лавров отметил, что у России и Бурунди большие планы, возможности и готовность расширять сотрудничество в области образования.

"Молодым людям посоветую обращаться в те правительственные структуры Бурунди, которые распределяют стипендии, поступающие из Российской Федерации. Будем всегда рады их видеть", - подчеркнул глава МИД РФ.