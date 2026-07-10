Общий налог для мужа и жены: в Госдуме придумали новый способ расчета НДФЛ

Депутат Дмитрий Гусев от "Справедливой России" предложил разрешить супругам платить налоги вместе. Он уже подготовил проект изменений в Налоговый кодекс и отправил его на отзыв в правительство. Если закон примут, пары в официальном браке смогут по своему желанию подавать одну общую декларацию по НДФЛ вместо двух раздельных, пишет РИА Новости.

Автор идеи предлагает простую схему: доходы мужа и жены складывают, вычитают из них положенные льготы, а остаток делят пополам. После этого к полученной половине применяют прогрессивную шкалу налогов. Такой подход поможет семьям платить меньше, если один человек зарабатывает много, а другой - мало. При этом никто не заставляет переходить на новую систему - каждая семья сама решит, выгоден ей такой расчет или нет.

Однако правила коснутся не всех денег. Совместный расчет нельзя использовать для доходов из-за границы или выплат по особым налоговым ставкам. Также схема не сработает, если муж или жена не живут в России постоянно и не являются налоговыми резидентами. Если люди поженились или развелись посреди года, налоговая применит специальный коэффициент по количеству месяцев в браке.

Дмитрий Гусев считает, что государство должно учитывать реальную жизнь, где супруги тратят деньги из общего кошелька. По его словам, семья - это общая ответственность, поэтому логично дать людям право на совместный расчет налогов. Сейчас налоговая система видит только отдельных граждан, но новая инициатива позволит парам официально объединить свои финансы перед государством.

Ранее партия "Справедливая Россия" предложила выдавать молодоженам бонусную карту "АИСТ" с балансом 25 тысяч рублей сразу после регистрации брака. Лидер фракции Сергей Миронов уже направил эту инициативу в Минэкономразвития, объяснив необходимость поддержки семей резким падением рождаемости в начале 2025 года.