В Екатеринбурге доцент брала взятки от студентов: приговор суда

В Екатеринбурге доцент отправится в колонию за взятки. Приговор вынес Кировский районный суд уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в суде, на скамье подсудимых оказалась доцент кафедры криминалистики и инженерно-технических экспертиз Уральского института ГПС МЧС России Евгения Выгузова. Как показало расследование, она брала взятки от студентов за хорошие оценки по курсовым работам.

Было установлено, что положительная оценка и допуск к аттестации по дисциплине, которую преподавала Выгузова, были возможны только после передачи ей денег: с каждого обучающегося доцент требовала по 3 тысячи рублей, а в случае отказа студенты не получали удовлетворительной оценки за курсовую. По версии следствия, всего они собрали для передачи педагогу более 115 тысяч рублей.

Кировский райсуд признал Евгению Выгузову виновной в получении взяток и назначил 4 года колонии общего режима. Также ей запрещено заниматься преподавательской деятельностью на 4 года. Кроме этого, доценту назначен штраф в 1 млн рублей.

Как уточнили в прокуратуре Свердловской области, свою вину осужденная признала частично. По инициативе государственного обвинителя сумма полученных взяток взыскана в доход государства.