Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с министром образования и науки Краснодарского края

Сегодня председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с недавно назначенным министром образования и науки края Сергеем Пронько. В работе также участвовал председатель комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Александр Поголов.

Открывая диалог, Юрий Бурлачко отметил, что Сергей Пронько знаком с системой образования не понаслышке, так как был и руководителем учебного учреждения, и все последние годы проработал в министерстве, которое сейчас возглавил.

«Вопросам развития науки и образования в крае всегда уделяется особое внимание. На наших планерных совещаниях мы с депутатами периодически обсуждаем связанные с этим темы, а в ходе выездных мероприятий в муниципальные образования видим на местах реализацию соответствующих нацпроектов и госпрограмм. В то же время знаем и о существующей в отрасли проблематике», – сказал Юрий Бурлачко.

На встрече обсуждался широкий спектр актуальных вопросов в сфере науки и образования региона.

В частности, особое внимание было уделено теме подготовки кадров для отраслей реального сектора экономики. В это части председатель ЗСК обозначил важность обеспечения связки: школьное образование – обучение в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) – и в вузах, сделав акцент на необходимости интеграции обучения с производством.

Сергей Пронько отметил значимость целевого обучения, когда руководители предприятий активно включаются в процесс подготовки кадров, формируют заявки на обучение необходимых для производства специалистов. Министр заверил, что в школах края выстроена серьезная профориентационная работа, созданы профильные классы по разным направлениям, подходит к завершению организация 10 промышленных площадок по подготовке кадров. Разработан и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение депутатов проект закона, упрощающий возможность получения рабочих специальностей выпускниками девятых классов.

Еще одной темой обсуждения был вопрос межведомственного взаимодействия в образовательном процессе. Так, по словам министра, совместно с профильными органами исполнительной власти с учетом запросов экономики формируется прогноз потребности в специалистах в разрезе отраслей. В этой связи руководитель ЗСК отметил необходимость привлечения к этой работе и местных органов власти, приведя в пример опыт Армавира, где муниципалитет знает направления обучения в учреждениях СПО города и потребность действующих предприятий в соответствующих специалистах.

Также на встрече затронули тему организации начальной военной подготовки обучающихся образовательных организаций на территории края. Министр отметил, что вместе с депутатами сейчас идет работа над оценкой необходимой для этих занятий материально-технической базы школ. Кроме того, создан электронный курс подготовки, разработаны наглядные пособия.

Говоря о процессе совершенствования законодательства, Юрий Бурлачко предложил оперативно имеющиеся предложения передавать в профильный комитет ЗСК с перспективой их продвижения как на региональном, так и на федеральном уровнях с использованием площадки Южно-Российской Парламентской Ассоциации.

На встрече были затронуты и другие вопросы развития отрасли образования.