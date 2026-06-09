Балтийский флот проводит учения в Калининградской области на фоне маневров НАТО

Учение морской авиации Балтийского флота РФ проходит на фоне серии маневров НАТО возле границ России.

Многоцелевые истребители Су-30СМ, Су-30СМ2 и фронтовые бомбардировщики Су-24М в рамках учения отрабатывают пуски неуправляемых ракет и бомбометание в Калининградской области, сообщила пресс-служба флота.

Также летчики на различных высотах, в том числе на предельно низких, отработали воздушные бои с условным противником.

Напомним, НАТО объявило о старте крупных тактических учений военно-воздушных сил под названием Ramstein Flag 2026. В тренировках примут участие 18 стран, которые задействуют аэродромы Дании, Испании и Швеции. Особое внимание альянс уделит Норвегии и Финляндии, которые имеют общие границы с Россией.