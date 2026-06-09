Следователи возбудили дело из-за ребенка в подгузнике, бегавшего по дороге

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по публикации в СМИ об оставлении в опасности малолетнего ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбуждено по ст. 125 УК РФ.

"Зафиксирован факт нахождения малолетнего ребенка без сопровождения взрослых на проезжей части автомобильной дороги, расположенной в городе Тюмени. Следствием будет проанализирована и проверена вся имеющаяся информация, после чего дана оценка действиям(бездействию) родителей (законных представителей) малолетнего ребенка на предмет надлежащего исполнения ими своих обязанностей по воспитанию, содержанию и обеспечению безопасности ребенка в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Следком проводит комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.