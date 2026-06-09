В Екатеринбурге до конца лета изменят маршруты троллейбуса и двух автобусов

В Екатеринбурге изменятся маршруты троллейбуса и двух автобусов. Они будут ходить по-новому до конца лета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, специалисты "Екатеринбургской теплосетевой компании" закроют движение транспорта по улице Краснофлотцев, от улицы Донской до улицы Таганской. Ограничения продлятся c 15 июня по 30 августа 2026 года. В связи с этим изменятся маршруты троллейбуса №33 и автобусов №41 и №68.

Так, троллейбус №33 будет направлен по маршруту: Коммунистическая – Восстания – Фрезеровщиков – Таганская – Красных Командиров – Шефская – Краснофлотцев – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Педагогический университет.

Автобус №41 будет следовать:

в сторону конечной остановки "Промышленный проезд" будет направлен по улицам Таганская – Баумана – Шефская – Краснофлотцев. Отменяется остановка "Спортивная";

в сторону конечной остановки "Заречный" будет направлен по улицам: Краснофлотцев – Шефская – Баумана – Таганская – Краснофлотцев. Отменяются остановки "Шефская" и "Спортивная".

В свою очередь, автобус №68 в направлении конечной остановки Таганская поедет по улицам: Краснофлотцев – Шефская – Баумана – Таганская. Отменяются остановки "Шефская" и "Спортивная".

Как уточнили в мэрии, на время объезда высадка и посадка пассажиров будет проводиться на всех действующих остановках.