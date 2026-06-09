Дерипаска предрек потерю 3 млн рабочих мест в России из-за укрепления рубля

Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что укрепление рубля к доллару оказывает негативное влияние на российскую экономику.

"Весь деловой мир поражаетcя нашему упорству в бессмысленном укреплении рубля к доллару", - написал он в своем Telegram-канале.

По оценке предпринимателя, это уже привело к снижению конкурентоспособности российских компаний. Он утверждает, что бюджет России с начала года потерял 6 трлн рублей, сотни тысяч компаний стали убыточными, а три миллиона человек могут лишиться рабочих мест.

Дерипаска сравнил ситуацию с политикой других крупных экспортеров — Японии, Кореи, Китая. По его словам, эти страны никогда не допускали укрепления своих валют.

Ранее сообщалось, что российский рубль стал мировым лидером по темпам роста к доллару. Аналитики объясняют такой скачок высокими ценами на нефть и газ, которые подорожали из-за войны США и Израиля против Ирана.

В марте Дерипаска заявил, что внезапный конфликт на Ближнем Востоке не принесет России ничего хорошего, несмотря на повышение цен на нефть, газ и удобрения. Он предложил ЦБ снизить ставку до 6% и "ослабить рубль до 105 за доллар".