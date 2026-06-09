Прокуратура проверит деятельность перевозчика после ДТП с автобусом, в котором пострадали пассажиры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.



Прокуратура Орджоникидзевского района Перми организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 1 июня 2026 в микрорайоне Гайва Перми с участием пассажирского автобуса. Как установлено, водитель автобуса ЛиАЗ не справился с управлением и врезался в бетонный забор. В результате ДТП травмы получили два пассажира.



Надзорный орган даст оценку исполнения перевозчиком и владельцем транспортного средства законодательства в сфере транспортного обслуживания населения, транспортной безопасности, трудового законодательства, в том числе в сфере охраны труда.



Кроме того, на контроль поставлен ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного правоохранительными органами по данному факту.