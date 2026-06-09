09 Июня 2026
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Общество Астраханская область
Фото: duma-astrakhan.ru

Региональный координатор «Школы ЖКХ» Игорь Седов и астраханские депутаты обсудили развитие общественных пространств на территории ТОС «Заканалье»

На площадке Штаба общественной поддержки города Астрахани в рамках федерального партийного проекта «Школа ЖКХ» прошло заседание Конкурсной комиссии Некоммерческого партнёрства содействия в решении проблем в сфере жилищного и территориального общественного самоуправления.

(2026)|Фото: duma-astrakhan.ru

Встреча была посвящена работе проекта «Формирование на территории ТОС «Заканалье» новых мест отдыха и точек социально-экономического роста на базе территорий исторических и туристических локаций общественных пространств». В мероприятии приняли участие региональный координатор проекта «Школа ЖКХ», председатель Городской Думы Игорь Седов, депутаты Городской Думы Александр Белов и Александр Еременко, а также депутат Думы Астраханской области Александр Клыканов.

Собравшиеся обсудили цели проекта – включение населения, проживающего на территории ТОС «Заканалье», к созданию общественных пространств, имеющих историческое, культурное и социально-коммуникационное значение. В настоящее время уже реализуются определенные этапы проекта, такие как формирование спортивной площадки, организация туристических маршрутов и экскурсий и другое.

(2026)|Фото: duma-astrakhan.ru

Работа в данном направлении продолжается. Участники заседания выразили уверенность, что совместные усилия власти, общественности и местных жителей позволят создать комфортные и востребованные пространства, которые станут точками притяжения для жителей и гостей Заканалья.

Теги: игорь седов, школа жкх, федеральный проект


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