Региональный координатор «Школы ЖКХ» Игорь Седов и астраханские депутаты обсудили развитие общественных пространств на территории ТОС «Заканалье»

На площадке Штаба общественной поддержки города Астрахани в рамках федерального партийного проекта «Школа ЖКХ» прошло заседание Конкурсной комиссии Некоммерческого партнёрства содействия в решении проблем в сфере жилищного и территориального общественного самоуправления.

Встреча была посвящена работе проекта «Формирование на территории ТОС «Заканалье» новых мест отдыха и точек социально-экономического роста на базе территорий исторических и туристических локаций общественных пространств». В мероприятии приняли участие региональный координатор проекта «Школа ЖКХ», председатель Городской Думы Игорь Седов, депутаты Городской Думы Александр Белов и Александр Еременко, а также депутат Думы Астраханской области Александр Клыканов.

Собравшиеся обсудили цели проекта – включение населения, проживающего на территории ТОС «Заканалье», к созданию общественных пространств, имеющих историческое, культурное и социально-коммуникационное значение. В настоящее время уже реализуются определенные этапы проекта, такие как формирование спортивной площадки, организация туристических маршрутов и экскурсий и другое.

Работа в данном направлении продолжается. Участники заседания выразили уверенность, что совместные усилия власти, общественности и местных жителей позволят создать комфортные и востребованные пространства, которые станут точками притяжения для жителей и гостей Заканалья.