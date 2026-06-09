Депутат Колесников предложил переселять маломобильных екатеринбуржцев в новостройки

Маломобильных жителей Екатеринбурга, чьи дома не приспособлены под их нужды, необходимо переселять в новостройки. Об этом заявил депутат Александр Колесников на заседании гордумы. По его словам, не все подъезды в старых домах можно реконструировать для инвалидов-колясочников, однако новостройки сейчас проектируются по новым стандартам, где уже предусмотрен расширенный подъезд и пандусы.

"В старых домах не всегда есть возможность технически что-то изменить, расширить подъезд, например. У меня предложение для администрации города. Если инвалид у нас колясочник или ветеран боевых действий, участник специальной военной операции становится маломобильным, то необходимо не изобретать велосипед, а переселять его в дома, которые для этого приспособлены. Все новые строящиеся дома приспособлены для нужд инвалидов, в том числе и колясочников, потому что в свое время поменялось законодательство, и это теперь при проектировании нового строительства обязательно. Поэтому я хочу, чтобы администрация города, например, в лице товарища Галямова, или Гейко, проработала этот вопрос и доложили главе Орлову об этой ситуации", - заявил Колесников.

Он добавил, что освободившуюся квартиру в старом фонде муниципалитет забирал бы себе. Это применимо в тех случаях, где условия проживания маломобильных граждан действительно нельзя изменить. Таких примеров и, соответственно, запросов много в Железнодорожном районе

"Это абсолютный выход. Я думаю, что застройщики у нас пойдут навстречу в этом отношении и будут предоставлять первые этажи в новых домах для инвалидов, а те квартиры в муниципалитет бы забирал себе", - отметил депутат.

В остальных случаях горожанам предлагают решать вопрос с пандусом через УК, которая оценит возможность установки. Екатеринбуржцы также могут обсудить идею через общее собрание жильцов или обратиться в администрацию района и министерства, занимающиеся социальными вопросами и вопросами ЖКХ.