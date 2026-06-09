Шесть сельских поселений Темрюкского района получили новые тракторы

Обновление парка техники Темрюкского района стало возможным благодаря поддержке депутата Государственной думы Российской Федерации Ивана Демченко.



Торжественная церемония передачи техники прошла на территории районного Дома культуры. Новые тракторы направляются в распоряжение Ахтанизовского, Запорожского, Краснострельского, Курчанского, Новотаманского и Фонталовского сельских поселений. Техника будет использоваться для решения задач благоустройства и хозяйственного обеспечения территорий.

В мероприятии приняли участие депутат Государственной думы РФ Иван Демченко; секретарь Краснодарского регионального отделения партии "Единая Россия", первый заместитель председателя ЗСК края Николай Гриценко и депутат ЗСК края Игорь Чемерис.



Иван Демченко хорошо знаком с потребностями жителей Темрюкского района — он регулярно бывает в муниципалитете, поддерживает местные инициативы и помогает ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций. В мае этого года на встрече с жителями поднимался вопрос о необходимости обновления коммунальной техники. Депутат обещание сдержал: сегодня ключи от тракторов торжественно вручены главам шести сельских поселений.

Новая специализированная техника поступает в распоряжение поселений района и приступит к работе в ближайшее время.