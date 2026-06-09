МВД просит сократить число самокатов в Москве

Главное управление МВД по Москве обратилось в городской Центр организации дорожного движения (ЦОДД) с просьбой пересмотреть лимиты на количество электросамокатов, которые кикшеринговые компании смогут предоставлять в аренду.

В письме главного государственного инспектора по безопасности дорожного движения Москвы Александра Быкова приводятся данные по ДТП с участием самокатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось в 2,6 раза, достигнув 306 случаев. При этом в 26% этих ДТП водителями самокатов были несовершеннолетние. В результате аварий один человек погиб, еще 320 получили травмы. В 58 случаях несовершеннолетние совершили наезды на пешеходов на арендованном транспорте. Из них 19 раз они удрали с места происшествия.

Ссылаясь на договор между ЦОДД Москвы и операторами кикшеринговых сервисов, использующих городские велопарковки для аренды электросамокатов и электровелосипедов, Быков указывает на право ЦОДД сокращать парк самокатов или электровелосипедов кикшеринговой компании на 1000 единиц, если виновником ДТП стал несовершеннолетний.

В свою очередь, операторы кикшеринга считают, что это приведет к росту числа частных самокатов, которые никак не регулируются, и просят не применять эту норму.

Сейчас в Москве для аренды доступны 60 тыс. электросамокатов, 16 тыс. электровелосипедов, 4 тыс. электроскутеров.