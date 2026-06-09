09 Июня 2026
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Фото: Накануне.RU

Автомобиль взорвался в подмосковной Балашихе, погиб водитель

В Балашихе (Московская область) взорвался автомобиль, водитель скончался, сообщает Mash.

Инцидент произошел около 5:30 утра в микрорайоне Авиаторов. По данным телеграм-канала, взрыв случился в тот момент, когда мужчина сел в машину и завел ее.

Уточняется, что очевидцы успели вытащить водителя из горящего автомобиля живым, но позже он скончался.

Взрывной волной и обломками также задело проезжавший мимо автомобиль.

В СК сообщили, что в машине марки "БМВ Х3" произошел подрыв взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.

Теги: автомобиль, взрыв, балашиха


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