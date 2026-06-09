Автомобиль взорвался в подмосковной Балашихе, погиб водитель

В Балашихе (Московская область) взорвался автомобиль, водитель скончался, сообщает Mash.

Инцидент произошел около 5:30 утра в микрорайоне Авиаторов. По данным телеграм-канала, взрыв случился в тот момент, когда мужчина сел в машину и завел ее.

Уточняется, что очевидцы успели вытащить водителя из горящего автомобиля живым, но позже он скончался.

Взрывной волной и обломками также задело проезжавший мимо автомобиль.

В СК сообщили, что в машине марки "БМВ Х3" произошел подрыв взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.