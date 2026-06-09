09 Июня 2026
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Angie Teo

Тайвань провел военные учения по отражению нападения Китая

Тайваньские вооруженные силы провели военные учения по отражению гипотетического китайского вторжения, имитируя ракетными и артиллерийскими обстрелами реальные боевые действия, сообщает Reuters.
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В ходе учений впервые за семь лет были задействованы тайваньские ракетные комплексы Thunderbolt-2000, американские гаубицы Paladin, а также другая артиллерия и минометы. Цель – создание "зоны поражения" для срыва десантной операции.

Китай, считающий остров своей частью, не исключает силового сценария, и его военные корабли и самолеты постоянно находятся вблизи Тайваня. На днях Китай провел специальную морскую операцию недалеко от Тайваня в ответ на одностороннее заявление Японии и Филиппин о намерении начать "переговоры о делимитации моря" к востоку от Тайваня. Пекин считает это возмутительным вмешательством в свой суверенитет.

В свою очередь, Тайвань ответил на это выводом в море пяти кораблей береговой охраны. Установлено, что китайские корабли проследовали вдоль линии ограниченных вод Тайваня, не заходя в них. Но Тайвань обвинил Китай в усилении "серого" давления на остров.

Разведка США ранее "вычислила", что Китай может начать силовую операцию по возвращению Тайваня в 2027 году. Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что этого не произойдет, если Тайвань не будет предпринимать резких шагов.

Теги: Тайвань, Китай


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