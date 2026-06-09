Скандал в Гааге: прокурор Карим Хан лишился поста из-за обвинений

Руководство Международного уголовного суда отстранило прокурора Карима Хана от должности из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Расследование против самого прокурора началось еще в конце 2024 года. Одна из сотрудниц ведомства обвинила начальника в харассменте и заявила, что Хан неоднократно принуждал ее к близости. Женщина рассказала об эпизодах насилия в рабочем кабинете, в зарубежных поездках и дома у прокурора. Из-за громких обвинений Хан сначала ушел в административный отпуск в мае прошлого года, но теперь он окончательно лишился полномочий.

Ранее именно Хан инициировал выдачу незаконных ордеров на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Эксперты отмечают, что прокурор подготовил эти документы с подозрительной скоростью и нарушил все существующие юридические процедуры, пишет "Царьград".