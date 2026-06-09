09 Июня 2026
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Фото: Накануне.RU

На Украине опасаются скорой потери Константиновки

Российские военные постепенно занимают Константиновку в ДНР, которую берут по той же схеме, что ранее Красноармейск. Эта тема обсуждатся в украинских соцсетях.

Боевик ВСУ "Мучной" отмечает, что российские освободители уже почти по всему периметру города. Небольшие группы просачиваются через жилую застройку и промышленные объекты и закрепляются в разных зданиях. Как таковой линии фронта уже нет, российские военные могут появляться в самых неожиданных местах. А у украинских боевиков ощущается нехватка пехоты.

"Давайте говорить откровенно: все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться. И дело здесь далеко не всегда в командирах или командовании в целом. Наступает момент, когда противник накапливает настолько большие ресурсы, а фронт настолько растягивается, что физически удерживать каждую лесополосу, каждый дом и каждый квартал становится почти невозможно. Ни одна оборона не бывает бесконечной, особенно когда на нее давят круглосуточно и без перерывов", - предупреждает "Мучной".

Депутат Рады Марьяна Безуглая, которая давно резко критикует военное командование, накануне заявила, что ВС РФ освободят Константиновку уже этим летом, если в управлении фронтом ничего не изменится.

Константиновка расположена к северу от Донецка, на трассе на Славянск, и представляет собой хорошо укрепленный важный узел обороны украинских войск.

Теги: константиновка, всу


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