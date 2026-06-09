09 Июня 2026
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Фото: Накануне.RU

На Украине из вузов отчислили 30 тыс. человек

В 2025 году на Украине из вузов было отчислено почти 30 тыс. человек. Об этом заявил глава службы качества образования Руслан Гурак.

Он сказал, что состоялись проверки, которые выявили массовые нарушения при поступлении и с посещаемостью. Фактически в вузы идут все, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Таких "студентов" старше 25 лет с 2022 года стало больше в 8 раз. До начала СВО их было 30 тыс., а стало более 250 тыс.

Если в 2022 году в вузы поступило всего 576 мужчин призывного возраста, то в 2024 году - уже более 55 тыс. С 2025 года цифра снизилась в два раза в связи с ужесточениями, сообщила ранее секретарь комитета Рады по вопросам образования Наталья Пипа. Она подчеркнула, что служба качества образования имеет право проверять присутствие студентов и отчислять их. А вузы и колледжи массово проверяют.

Недавно на Украине ужесточились правила бронирования работников предприятий. В течение трех месяцев будет пересмотрен статус всех предприятий, которые ранее были признаны критически важными. Их будут карать за нарушения приказов. Нововведения преследуют цель сократить число забронированных работников и усилить мобилизацию.

Теги: украина, вузы, мобилизация


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