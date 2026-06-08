Мэр Челябинска озаботился комфортом пассажиров общественного транспорта

Глава Челябинска Алексей Лошкин на очередном совещании в мэрии вновь завёл разговор о кондиционерах в общественном транспорте.

"По прогнозам синоптиков, нас ожидает дождливый июнь. И когда на улице прохладно, температура ниже 20 градусов, пассажиры мерзнут при работающем кондиционере. У руководителей транспортных предприятий есть поручение подходить к вопросу климата в салоне разумно, исходя из погодных условий: жарко – включаем кондиционер, прохладно – отключаем и открываем форточки", - цитирует Лошкина пресс-служба мэрии.

При этом, несмотря на дожди, нужно вовремя мыть транспорт.

"По городу должны ходить чистые трамваи, автобусы и троллейбусы. Прошу донести мое поручение до всех муниципальных предприятий, а также обратить на это внимание регионального организатора перевозок, который отвечает за коммерческие маршруты", - сказал мэр.