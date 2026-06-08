Свердловчанам начнут выдавать новые региональные госномера

В Свердловской области автомобилистам начнут выдавать государственные регистрационные знаки с новым кодом региона - "166". Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Торжественное вручение знаков состоится уже в эту среду - 10 июня.

Напомним, что о новых номерных знаках в ГИБДД сообщали еще в 2025 году. Решение было принято из-за необходимости и дальше регистрировать транспортные средства на Среднем Урале. Номера будут выдавать при первичной регистрации или в случае изменения регистрационных данных. Прежние и дальше будут действовать на территории региона.