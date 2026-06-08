ТМК поделилась результатами в области устойчивого развития

Трубная металлургическая компания (ТМК) представила отчёт об устойчивом развитии за 2025 год, в котором подробно изложены результаты работы компании и реализация масштабных проектов в различных сферах. Этот документ охватывает такие важные аспекты, как охрана окружающей среды, обеспечение безопасности на производстве, управление человеческими ресурсами, развитие регионов, где компания ведёт свою деятельность, а также другие элементы непроизводственной сферы, сообщает пресс-служба ТМК.

В 2025 году ТМК достигла значительных успехов в ряде ключевых направлений. Одним из наиболее заметных достижений стало завершение первого этапа модернизации системы водоснабжения на Синарском трубном заводе (СинТЗ). Проект направлен на улучшение качества водоснабжения и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Кроме того, компания получила общественное одобрение на реализацию проекта по созданию полигона для хранения промышленных отходов на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ). Это стало важным шагом в управлении отходами и обеспечении экологической безопасности. ТМК также впервые провела оценку косвенных выбросов парниковых газов, что является важным шагом к более полному пониманию воздействия на климат.

Специалисты Волжского трубного завода (ВТЗ) разработали новые методы вторичного использования промышленных отходов, что также способствует уменьшению негативного воздействия на природу. Северский трубный завод (СТЗ) провёл рекультивацию земель в Полевском, которые были нарушены предыдущей хозяйственной деятельностью, что является примером ответственного отношения к экологии и восстановлению природных ресурсов.

Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ) продолжил активно работать над снижением нагрузки на окружающую среду. В 2025 году завод был отмечен наградой в общероссийском конкурсе "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР" за свою систему комплексного управления водными ресурсами и деятельность по сохранению биоразнообразия в Азово-Черноморском бассейне. Это свидетельствует о высоких стандартах экологической ответственности, которые компания стремится поддерживать.

В области охраны труда и промышленной безопасности ТМК внедрила новую инициативу, дополнив привычные ежегодные Дни безопасности труда внеплановой Неделей безопасности труда. В рамках этого мероприятия проводились перекрёстные аудиты, в ходе которых делегации из числа главных инженеров и специалистов по охране труда и промышленной безопасности осуществляли инспекции на площадках своих коллег. Это позволило обмениваться опытом и повышать уровень безопасности на всех предприятиях компании.

Компания также продолжила реализацию программ по поддержке и развитию своего персонала, а также работу по продвижению рабочих и инженерных профессий среди молодёжи. В рамках участия в федеральном проекте "Профессионалитет" ТМК модернизировала учебные классы в подшефных школах и вузах, а её специалисты проводили тематические уроки и экскурсии, что способствовало повышению интереса молодёжи к техническим специальностям.

В части заботы о регионах, где ТМК ведёт свою деятельность, компания активно реализовывала благотворительные, социальные и инфраструктурные проекты. Она также развивала промышленный туризм и корпоративное волонтёрство, что способствовало укреплению связей с местными сообществами и повышению качества жизни в регионах присутствия.

Таким образом, отчёт ТМК за 2025 год подчёркивает приверженность компании принципам устойчивого развития, ответственности перед обществом и окружающей средой, а также стремление к постоянному совершенствованию своих процессов и инициатив.