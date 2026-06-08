Правительство перенесло запуск нового сбора на электронику на декабрь 2026 года

Российское правительство решило изменить сроки введения технологического сбора для производителей и импортеров электроники. Ранее компании должны были начать платить новый сбор с 1 сентября, но теперь этот срок наступит только 1 декабря 2026 года. Власти пошли навстречу отраслевым объединениям, которые попросили об отсрочке, пишет КП.

Министерство уже внесло соответствующие правки в законопроект, меняющий Бюджетный кодекс и другие законы страны. Таким образом, бизнес получил дополнительные три месяца, чтобы подготовиться к новым расходам. Правила коснутся всех, кто выпускает или завозит в Россию радиотехническую продукцию. Теперь участники рынка начнут перечислять платежи в бюджет только с началом зимы 2026 года.

Ранее Минпромторг установил размер технологического сбора, который заплатят производители и продавцы электроники: 500 рублей за каждый ноутбук и 250 рублей за смартфон. Эти деньги власти направят на развитие отечественной радиоэлектронной промышленности, однако бизнес опасается новых правил, по которым сбор нужно вносить еще до начала продаж.