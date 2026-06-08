Моор в рамках ПМЭФ поучаствовал во встрече глав регионов, входящих в Ассоциацию инновационных регионов России

Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках ПМЭФ принял участие во встрече глав регионов, входящих в Ассоциацию инновационных регионов России, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Наблюдательный совет АИРР возглавляет заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Он обозначил ключевые приоритеты государственной политики в области пространственного и инфраструктурного развития, а также подчеркнул важность координации действий федерального центра и субъектов РФ при реализации масштабных проектов.



"Прошлый год стал первым годом реализации нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". И благодаря совместной работе, несмотря на все сложности, мы достигли всех плановых показателей. Это говорит о том, что у нас выстроена эффективная система взаимодействия Правительства с регионами. Президент России Владимир Путин поставил перед нами стратегические задачи до 2030 года, и мы шаг за шагом идем к их достижению", отметил Марат Хуснуллин.



Ярким примером такого взаимодействия стал пилотный проект Тюменской области и ГК "Автодор" в рамках новой формы государственно-частного партнерства - долгосрочного инвестиционного соглашения. Он предусматривает строительство второго транспортного кольца вокруг Тюмени - "Южного обхода", который позволит разгрузить федеральные и региональные магистрали, повысить скорость транзитных перевозок и создать дополнительные условия для инвестиционного развития.



Совместное финансирование с участием регионов, Правительства РФ и ГК "Автодор" даст мощный импульс инвестиционному развитию региона. В зоне притяжения объекта ведётся создание индустриального парка.



Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что "Южный обход" Тюмени - это реальный вклад в повышение инвестиционной привлекательности региона.