Моор в рамках ПМЭФ поучаствовал во встрече глав регионов, входящих в Ассоциацию инновационных регионов России
Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках ПМЭФ принял участие во встрече глав регионов, входящих в Ассоциацию инновационных регионов России, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.
Наблюдательный совет АИРР возглавляет заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Он обозначил ключевые приоритеты государственной политики в области пространственного и инфраструктурного развития, а также подчеркнул важность координации действий федерального центра и субъектов РФ при реализации масштабных проектов.
"Прошлый год стал первым годом реализации нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". И благодаря совместной работе, несмотря на все сложности, мы достигли всех плановых показателей. Это говорит о том, что у нас выстроена эффективная система взаимодействия Правительства с регионами. Президент России Владимир Путин поставил перед нами стратегические задачи до 2030 года, и мы шаг за шагом идем к их достижению", отметил Марат Хуснуллин.
Ярким примером такого взаимодействия стал пилотный проект Тюменской области и ГК "Автодор" в рамках новой формы государственно-частного партнерства - долгосрочного инвестиционного соглашения. Он предусматривает строительство второго транспортного кольца вокруг Тюмени - "Южного обхода", который позволит разгрузить федеральные и региональные магистрали, повысить скорость транзитных перевозок и создать дополнительные условия для инвестиционного развития.
Совместное финансирование с участием регионов, Правительства РФ и ГК "Автодор" даст мощный импульс инвестиционному развитию региона. В зоне притяжения объекта ведётся создание индустриального парка.
Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что "Южный обход" Тюмени - это реальный вклад в повышение инвестиционной привлекательности региона.
"Благодаря новой трассе появится прямой доступ к территории индустриального парка, где расположится крупный распределительный центр. При выборе локации для его строительства одно из основных условий было наличие удобной транспортной развязки. Также проектируемый обход города станет важным элементом для успешного функционирования всероссийского термального курорта спортивно-оздоровительного формата. Все это десятки миллиардов рублей инвестиций и тысячи рабочих мест", - заявил он.
Марат Хуснуллин дал высокую оценку представленному проекту и предложил регионам Ассоциации рассмотреть возможность тиражирования подобных практик инфраструктурного развития.